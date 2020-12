Fortnite svela le skin di Black Panther e Captain Marvel: come ottenerle

Continuano gli aggiornamenti di Fortnite, con Epic Games che ha appena rilasciato le skin di Black Panther, Captain Marvel e Taskmaster

Fortnite rimane il battle royale numero uno al mondo. Nonostante la concorrenza stia ottenendo numeri sempre più importanti, il titolo di Epic Games sta continuando a rimanere sulla cresta dell’onda a 3 anni dal suo debutto. Punto di forza del videogioco sono senza dubbio i continui aggiornamenti, che lo rendono sempre fresco ed innovativo per i propri utenti.

Come annunciato poco fa da Epic Games, sono state rilasciate le skin di 3 supereroi Marvel: Black Panther, Captain Marvel e Taskmaster. Il tutto fa parte del nuovo Pacchetto Marvel: Regalità & Guerrieri. Per ottenerle tutte, basta recarsi sullo shop ufficiale di Fortnite e acquistare il pacchetto in questione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, auguri di Natale in videochiamata: come sfruttare la funzione

Fortnite, il pacchetto Marvel: Regalità & Guerrieri: cosa contiene

È finalmente disponibile su Fortnite il pacchetto Marvel: Regalità & Guerrieri. Questo include alcuni elementi che sicuramente faranno piacere a tutti gli appassionati del titolo e dei supereroi. Al suo interno ci saranno infatti le 3 skin di Black Panther, Captain Marvel e Taskmaster. Oltre che al costume, gli utenti otterranno anche piccone, deltaplano e dorso decorativo personalizzati in base al personaggio scelto.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Iliad, super offerta con chiamate illimitate e 70 gb in 5G: il costo

Ma non è finita qui: arriva anche l’emote Saluto del Wakanda. Per ottenerla, gli utenti dovranno completare le sfide proposte entro il 13 gennaio e potranno così utilizzarla gratuitamente. Infine, c’è un’altra iniziativa dedicata proprio all’emote di Black Panther. Utilizzando l’hashtag #Fortography, sarà possibile partecipare ad un contest fotografico con i migliori screenshot della community. Ancora non è noto il premio finale per il vincitore.