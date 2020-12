Diletta Leotta, arriva un altro regalo di Natale speciale sotto l’albero. Ecco quanto mostrato in diretta dalla giornalista. Mittente a sorpresa.

Altro regalo di Natale per la bellissima Diletta Leotta. A documentarlo è direttamente la sexy conduttrice attraverso il proprio profilo Instagram. La giornalista, via storia, ha infatti aperto e mostrato un pacco contenente un fantastico kit da allenamento compreso di reggiseno sportivo. Il mittente tuttavia non è una persona fisica, ma un marchio piuttosto conosciuto a livello nazionale: la BuddyFit di cui Diletta fa parte insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Diletta Leotta e il regalo sportivo per Natale

Si tratta della prima palestra digitale utile per chi vuole allenarsi a casa ma con l’ausilio di un professionista a proprio seguito. I piani tariffari sono tre: quello mensile da 9.99 euro al mese con accesso illimitato ad oltre 300 classi live mensili tutte in alta definizione, quello semestrale da 49,99 ogni sei mesi e quello annuale da 89.99 in un’unica soluzione. La piattaforma consente inoltre un accordo flessibile, il quale può essere facilmente disdetto in qualsiasi momento con pochi clic e senza cifre aggiuntive o penali.

Per accedere al servizio non serve nient’altro che, ovviamente, una linea internet e un qualsiasi dispositivo con cui interagire in diretta con i personal trainer. Si tratta di un progetto partito la scorsa estate su idea del fondatore Giovanni Ciferri. Diletta Leotta è diventata così la Brand Ambassador per l’Italia, mentre Ibrahimovic è in generale il Global Brand Ambassador del gruppo.