Caterina Balivo scarta i regali e ammette di non essere mai riuscita ad aspettare il 25. I fan però si chiedono cosa sia uno dei regali.

Il Natale sta arrivando e per i più piccoli, ma non solo, si avvicina il giorno dello scarto dei regali. Alcuni aspetteranno con ansia l’arrivo di Babbo Natale, mentre i più grandi guarderanno quelle confezioni colorate sotto l’albero immaginando cosa ci sia al loro interno.

Alcuni però non si limitano a immaginare, ma anzitempo scartano tutti i regali perché l’ansia di scoprire il dono ricevuto è talmente tanta da non permettere la persona ad aspettare qualche giorno in più.

Caterina Balivo scarta i regali in minigonna: cos’è quello? – FOTO

Caterina Balivo va ad aggiungersi a quella lunga lista di persone che non amano o che non riescono ad aspettare il giorno di Natale per scartare i regali. È difficile attendere, e la stessa conduttrice televisiva lo ammette.

“Non sono mai riuscita ad aspettare il 25 per aprire i regali. E voi riuscite ad averli tutti sotto l’albero e a scartarli solo il giorno di Natale?”. La domanda ha generato una raffica di risposte. Però alcuni utenti si sono chiesti cosa sia quel regalo di colore fucsia alla destra della Balivo.