Carlo Conti, dramma a causa del Covid: la sua battaglia

Il presentatore storico Rai, Carlo Conti, ha raccontato la sua lotta contro il Covid. Lo showman fiorentino rivela la sua lotta contro il virus.

Sono tantissime le persone famose che hanno contratto il Covid-19 quest anno, tra cui troviamo anche il presentatore Carlo Conti. Lo showman fiorentino, infatti, è stato uno dei pazienti che ha contratto i sintomi più gravi riguardanti il virus ed ha rishciato di perdere la vita. Durante la sua ultima intervista, Conti ha voluto rivelare la sua battaglia contro il virus che ha segnato questo travagliato anno.

Senza fare troppi giri di parole, il presentatore ha rivelato che mentre era ricoverato all’Ospedale Careggi di Firenze, il virus stava per attaccare i polmoni, compromettendo inevitabilemnte la sua salute. Come rivelato al giornale di cronaca rosa, “Oggi“, Conti ha affermato che solamente il pronto intervento dei medici ha evitato che la situazione degenerasse.

Il conduttore, inoltre, afferma di non sapere come abbia contratto il virus visto che anche durante la sua positività, fortunatamente, nessuno della sua famiglia è stato contagiato. In realtà Conti non si è sentito in pericolo di vita nemmeno durante il ricovero. Adesso il conduttore è pronto ad una nuova avventura dopo il successone di Tale e Quale Show, infatti presenterà il game show “Affari Tuoi“.

Carlo Conti, la sua lotta col Covid e le festività: ecco come festeggerò il Natale

Sempre durante la sua intervista al giornale “Oggi“, il presentatore ha rivelato come passerà il Natale affermando che saranno in cinque a tavola la consorte, il figlio Matteo e i suoi suoceri. Mancheranno invece i suoi genitori, che purtroppo non ci sono più. Inoltre a causa del Covid, mancherà a tavola anche la sua amata zia di Livorno. E quindi sulla sua tavola mancherà il prelibato caciucco della zia, rimandato al prossimo anno.

Conti ha concluso la sua intervista rivelando i programmi del futuro. Infatti il game show Affari Tuoi si scontrerà à con C’è Posta per Te, storico programma di Canale 5 condotto da uno dei volti più riconosciuti della televisione italiana, Maria De Filippi. Conti ha concluso affermando che tra i due non c’è nessuna rivalità e che sarà un piacere affrontare questa battaglia di ascolti.