Calciomercato Milan, un rinnovo molto importante si avvicina per un giocatore che è assolutamente centrale nello scacchiere di Pioli.

Il Milan sta vivendo una stagione molto buona in questo periodo, con tanti risultati utili consecutivi raccolti in questi mesi. Finalmente il tecnico Pioli pare aver trovato il bandolo della matassa e la squadra, dopo anni, pare avere una direzione e un progetto verso cui indirizzare i propri sforzi e le proprie giornate. Finalmente la società è chiara, forte e non si tira di certo indietro, anzi, pare anche voler investire e osare sul calciomercato. Per ora, in campo, si vede la giusta amalgama di veterani con tante gare importanti alle spalle e di giovani che hanno un futuro radioso davanti, e possono esplodere proprio in rossonero. Per cercare di rendere il progetto Milan sempre più vincente e sicuro, però, è necessario partire dalla conferma di alcuni giocatori importanti che sono già in squadra.

Calciomercato Milan, rinnovo vicino per una pedina fondamentale

Il calciomercato è malvagio, cinico, e non concede sconti. Proprio a nessuno. Per questo è necessario prepararsi bene e pianificare. Il Milan sta pianificando, riporta Cciomercato.com, il rinnovo contrattuale di un giocatore fondamentale per la squadra: Frank Kessie.

Il mediano nato in Costa d’Avorio sta conquistando sempre più minuti, oltre che rigori, confermandosi come una stella e un punto fondamentale di questa squadra. Secondo le ultime notizie ci sono dei segnali molto positivi per il suo rinnovo contrattuale, con un nuovo contratto che lo legherebbe al club milanese fino al 2024. Sarebbe certamente un grande colpo per la dirigenza, dato il valore economico e tattico dell’ex centrocampista dell’Atalanta.