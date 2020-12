Calciomercato Milan, il difensore è un ex Juventus: colpo a zero

Calciomercato Milan, per la difesa si punta all’ex Juventus: il difensore può arrivare a costo zero. Ecco i dettagli

Questa sera, il Milan scenderà in campo contro la Lazio a San Siro per l’ultima partita di un 2020 che ha completamente rilanciato la squadra di Pioli. Soprattutto dal post lockdown in poi, i rossoneri hanno trovato la giusta quadra e non sembrano volersi fermare. Dopo la pausa natalizia, sarà tempo di calciomercato e quindi di duro lavoro per i dirigenti Maldini e Massara.

L’obiettivo è quello di puntellare la rosa a disposizione del tecnico parmigiano, così da puntare all’obiettivo Champions League. Tra i ruoli che più urgono di rinforzi, c’è sicuramente il difensore centrale. La ricerca continua, e i nomi che circolano sono i soliti: Simakan e Kabak su tutti. Nelle ultime ore, però, si sta facendo viva anche l’ipotesi di un ritorno eccellente in Serie A. Si tratta di un ex Juventus che potrebbe trasferirsi a zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus-Napoli, quando si rigioca il big match di Serie A: le possibili date

Calciomercato Milan, si pensa a Mehdi Benatia

Per la prossima sessione di calciomercato, il Milan starebbe seriamente pensando a Mehdi Benatia per il ruolo di difensore centrale. Ex Udinese, Roma e Juventus, sarebbe un innesto di esperienza e che conosce molto bene il campionato italiano. A due anni dal trasferimento all’Al-Duhail, il difensore marocchino sembra essere pronto a tornare nel calcio che conta, e il Milan sarebbe la squadra giusta per rilanciarsi. Stando a quanto riferisce 90min.com, anche Maldini e Massara starebbero valutando l’opzione, ma solamente alle giuste condizioni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta dà l’ok: super scambio con la Juventus

Oltre alle qualità e all’esperienza internazionale che il difensore potrebbe mettere in campo, a favore della trattativa c’è anche il costo del giocatore. Il suo contratto andrà in scadenza il prossimo mese, permettendogli così di trasferirsi a parametro zero in un altro club.