La Juventus irrompe sul mercato e prova ad anticipare l’Inter per l’acquisto del centrocampista.

La sconfitta di ieri sera fa riflettere. La Juventus, campione d’Italia in carica, non convince per gioco e risultati e la società sta cercando in tutti i modi di capire il motivo di questa partenza con la retromarcia ingranata. I tifosi puntano il dito contro Andrea Pirlo, inesperto e accusato di scelte sbagliate.

Certo, la Vecchia Signora ha viziato il suo pubblico in modo particolare nell’ultimo decennio, però i risultati negativi andrebbero distribuiti tra scelte di mercato e dunque la dirigenza, l’allenatore e infine anche ai giocatori. A breve si aprirà la finestra di mercato invernale e i bianconeri hanno intenzione di intervenire provando ad acquistare giocatori che possano garantire prestazioni costanti.

Calciomercato Juventus, Paratici beffa Marotta: colpo a zero

Il centrocampo della Juventus è sicuramente meno forte di quello di qualche anno fa, quando Pirlo non sedeva in panchina ma in regia e con lui c’erano Paul Pogba e Arturo Vidal. I tifosi ricordano nostalgici quel centrocampo, e si aspettano dalla dirigenza degli acquisti importanti in quel reparto.

In tal senso, come riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, la società presieduta da Andrea Agnelli è intenzionata ad acquistare Georginio Wijnaldum, centrocampista classe 1990 di proprietà del Liverpool. L’olandese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 che non è disposto a rinnovare con i Reds. Anche l’Inter era sulle tracce del giocatore, ma la proposta contrattuale di ben quattro anni da circa 6,5 milioni di euro netti a stagione avanzata dalla Juventus sembra aver battuto la concorrenza.