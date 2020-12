Calciomercato Inter, Marotta dà l’ok: super scambio con la Juventus

L’Inter sta lavorando a un super scambio con la Juventus. Due top player potrebbero cambiare squadra già a gennaio.

La Juventus è CR7 dipendente e se il penta pallone d’oro non è in serata, i bianconeri non riescono a trovare la via della vittoria. Certo, avere Ronaldo in rosa significa tanto, ma non per questo gli altri devono aspettarsi le giocate vincenti solo da lui.

Va rivisto il centrocampo e anche il fronte offensivo. La coppia Moraldo funziona bene, ma Andrea Pirlo vorrebbe un numero 10, uno diverso da Dybala, che per esperienza e visione di gioco possa mandare in rete i suoi compagni. Il regalo di Natale potrebbe arrivare dall’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, il vice Lukaku lo porta Nainggolan: di chi si tratta

Calciomercato Inter, Marotta da l’ok: super scambio con la Juventus

Antonio Conte non sa che farsene di Eriksen. Il danese, arrivato con tanto entusiasmo durante la finestra di mercato invernale scorsa, non è riuscito a imporsi nell’undici titolare. Provato in più posizioni diverse, l’ex Tottenham non ha mai convinto e così a gennaio potrà cambiare maglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, addio a sorpresa: “Mercoledì la sua ultima gara”

In casa Juve c’è un altro giocatore che vive una situazione simile a Eriksen. Si tratta di Douglas Costa, ceduto in prestito al Bayern Monaco che non ha intenzione di riscattarlo. Così la società bianconera vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare al numero 24 nerazzurro. Le possibilità che questa trattativa entri nel vivo sono elevate. Il classe 1992 dell’Inter vuole cambiare immediatamente squadra, e la volontà del giocatore sarà fondamentale per trovare un accordo.