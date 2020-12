Whatsapp, in arrivo una grande novità: di cosa si tratta

Whatsapp ha pronta una grande novità per la versione desktop che rappresenta una svolta, soprattutto per il momento che stiamo vivendo

Secondo quanto riportato dagli esperti del settore di Wabetainfo, Whatsapp è pronto a rilasciare un’importante novità per quel che riguarda la versione web della famosa app di messaggistica istantanea.

LEGGI ANCHE—> Amazon, ultimi regali di Natale: quando termineranno le consegne veloci

A quanto pare, a breve dovrebbe comparire sulla barra in alto una casella con i tasti di chiamata. Successivamente, si aprirà un’ulteriore finestra popup per decidere se ignorare, rifiutare o accettare. Nel corso della conversazione, qualora si tratti di una videochiamata, sarà possibile disattivare microfono e/o webcam attraverso un pannello dedicato.

Come funziona Whatsapp Web

Per utilizzare la versione da desktop, per chi non lo sapesse, basta andare sulla pagina “Whatsapp Web” e scannerizzare il codice Qr tramite l’app dello smartphone. Per fare ciò, basta cliccare i tre punti verticali presenti in alto a destra dove si trova la voce omonima.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, 5 veloci trucchi per farlo funzionare ancora meglio

La funzione risulterà come un importante passo in avanti per chi lavora in smartworking o anche per la didattica a distanza. In futuro, l’idea è quella di rendere possibile abilitare le videochiamate di gruppo senza dover passare per Messenger Room, cosa attualmente obbligatoria.

Comunque, con il rilascio della funzionalità suddetta, Whatsapp andrebbe di diritto a contrastare il settore di mercato delle videoconferenze che al giorno d’oggi è presidiato da Microsoft Teams, Google Meet e Skype. Seguono Zoom, Houseparty, Meeting, CiscoWebEx e Stream Yard.