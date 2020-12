Wanda Nara mostra un dettaglio sotto la doccia e fa sognare i fan: ecco l’ultimissimo scatto bollente della sexy argentina postato su Instagram.

“Mi tatuaje lo dice todo”. Ovvero: “Il mio tatuaggio dice tutto”. E’ con questa didascalia che Wanda Nara si mostra di spalle sotto la doccia mostrando un dettaglio importante. Nella schiena, infatti, appare il simbolo di un aereo nero. Un tatoo dal significato enorme. Da una parte è attribuibile all’amore e alla nostalgia di casa, luogo ormai raggiungibile solo in volo, dall’altra la voglia di volare e conoscere il mondo come la sudamericana è abituata a fare.

Wanda Nara e il dettaglio sotto la doccia

Ma i fan, a dir la verità, hanno indirizzato le attenzioni su tutt’altra parte del corpo. Nell’istantanea, del resto, si intravede tutto il seno super abbondante che la signora Icardi esibisce sempre con una certa fierezza e sensualità. Ed è lì che alla fine si sono canalizzate le applicazione degli utenti. Qualcuno l’avrebbe gradita un po’ più girata per apprezzare un pochino meglio lo spettacolo, ma niente da fare.

Wanda che – a proposito di aerei – è reduce da un volo proprio in queste ore. La donna, infatti, è rientrata a Parigi dopo un rapido blitz milanese con tutti i suoi figli. E ha anche ironizzato sulla ‘folla’ che porta con sé ogni volta considerando i cinque figlioletti al seguito.

La bionda di Buenos Aires ha inoltre informato che la figlia si è sottoposto al vaccino anti-influenzale e ne ha approfittato per lanciare un sondaggio sul Covid-19: “Vaccinarsi sempre! Questa è sempre stata la mia politica, ma ora?”. Il 69% ha votato per l’attesa, dunque di temporeggiare, rispetto al 31% che opta per andare decisi.