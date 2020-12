A Torino un uomo ha deciso di suicidarsi mentre si trovava al telefono con la figlia di sei anni.

Una vendetta verso la sua ex compagna che lo aveva lasciato. Sarebbe questa la motivazione alla base di un drammatico gesto che un uomo di 55 anni ha deciso di compiere. Si è infatti tolto la vita durante una videochiamata con la figlia di soli sei anni. L’uomo era stato denunciato tempo fa dalla sua compagna per maltrattamenti e oltretutto sembra fosse anche alle prese con alcuni problemi di salute da alcuni mesi. Si era separato dalla donna la scorsa estate.

