Meteo, tempo stabile ed asciutto: ribaltamento per Natale

Le previsioni meteo parlano di una fase di tempo stabile ed asciutto tra oggi e domani, con le condizioni che peggioreranno in vista dei giorni festivi

Il ritorno dell’alta pressione, tra oggi e domani, garantirà una fase di tempo stabile ed asciutto, ma non senza le nebbie nelle prime ore del giorno. I giorni festivi, invece, saranno contornati da una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico e seguita da correnti polari con conseguente calo delle temperature e ritorno di neve a bassa quota.

Meteo, la situazione tra oggi e domani

Per ciò che riguarda la giornata di oggi, atteso bel tempo sulle zone alpine. Nuvole, di rado alternate a sole, sul resto d’Italia e specialmente al Centro-Sud. Assenti piogge e nevicate, fatta eccezione per qualche debole precipitazione in Sardegna. Nebbie sulle pianure del Nord e le valli del Centro al mattino. Temperature stazionarie e generalmente superiori alla media stagionale.

Nella giornata di domani prevalenza di sole lungo le coste del medio e basso versante adriatico, Sicilia e Basilicata. Nuvole altrove. Lievi piogge su Liguria, Alta Toscana e Campania Meridionale.

Il bollettino di criticità e allerta per il #22dicembre è VERDE per:

✅rischio idraulico

✅rischio idrogeologico

✅rischio temporali

ℹ️ Il Verde indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili (ma ricorda che non è possibile escludere fenomeni localizzati!)#protezionecivile pic.twitter.com/MomPIm6ti4 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) December 21, 2020

Temperature minime e massime

Aosta 5/11

Torino 4/9

Milano 7/11

Trento 6/10

Bolzano 3/6

Venezia 8/9

Trieste 10/10

Genova 12/13

Bologna 8/11

Firenze 11/14

Ancona 9/13

Perugia 6/11

Roma 7/15

L’Aquila 4/11

Pescara 9/14

Campobasso 4/12

Napoli 9/14

Bari 9/14

Potenza 5/11

Catanzaro 7/15

Palermo 13/17

Cagliari 12/17.