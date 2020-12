Juventus-Napoli verrà rigiocata,, il ricorso portato avanti dalla società partenopea ha avuto ottimo esito, con le autorità che hanno deliberato in favore dei napoletani.

Da mesi si protraeva la tensione e la discussione relativa al match tra Juventus e Napoli. Una gara che non venne giocata perché la società azzurra non era partita, su ordine dell’ASL di Napoli, che aveva impedito tutto per i protocolli anti Covid-19. Un’Italia ancora parecchio confusa e non certa dei protocolli che si mescolavano, infrangendosi e contraddicendosi a vicenda, tra salute, spettacolo e sport. Ora arriva la sentenza del CONI: Juventus-Napoli sarà giocata, sul campo. Alla società di De Laurentiis verrà anche tolto il punto di penalizzazione inflitto a causa di quanto accaduto.

Juventus-Napoli verrà giocata, gli azzurri vincono il ricorso al CONI

Il CONI ha appena deliberato in favore della società partenopea, che ha vinto il ricorso. Quanto accaduto con la trasferta a Torino per giocare contro la Juventus è stato frutto di confusione e di ordini contrastanti, nonché di un impedimento varato dall’ASL. Pertanto è stato deciso che il match tra la Juve di Agnelli e il Napoli di De Laurentiis verrà giocato, recuperandolo nelle prossime settimane. Al Napoli è stato anche tolto il punto di penalizzazione che tanto ha fatto discutere in questi mesi.