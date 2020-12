Juventus-Fiorentina, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A

Juventus e Fiorentina si affronteranno stasera alle 20:45 nel secondo anticipo della 14esima giornata di Serie A. Scopriamo dove sarà possibile vedere la partita in diretta e streaming

Altro giro, altro turno infrasettimanale. Quest’oggi, martedì 22 dicembre, si apre la 14esima giornata di Serie A, l’ultima di questo turbolento 2020. Ad aprire le danze dei posticipi sarà Crotone-Parma alle 18:00, a chiuderle ci penserà il match tra Juventus e Fiorentina. Una partita molto sentita vista la rivalità tra le tifoserie, nonostante gli obiettivi delle due squadre siano totalmente differenti.

I bianconeri, infatti, vorranno vincere per continuare la rincorsa al vertice che ora dista 4 lunghezze. I viola, invece, faranno di tutto per ritrovare una vittoria che manca da 8 giornate. L’ultima è arrivata con il risultato di 3-2 contro l’Udinese. La speranza del club gigliato è quella, ad ogni modo, di mettersi alle spalle quest’anno e concentrarsi alla ripresa nel 2021, magari con qualche rinforzo in attacco nella finestra di mercato invernale.

Juventus-Fiorentina, streaming gratis: Sky o Dazn?

Juventus-Fiorentina sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Sky al canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre). La partita, come sempre, sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go. Quest’ultima è la piattaforma dedicata agli abbonati del colosso di Murdoch, la quale permette di seguire programmi su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Altra alternative è il servizio Now Tv, sempre di Sky, al quale è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento ad uno dei pacchetti dedicati presenti sul sito ufficiale.

