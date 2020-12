Juventus-Fiorentina 0-3: highlights, voti e tabellino della partita all’Allianz Stadium di Torino. Serata storta per Pirlo

Juventus-Fiorentina 0-3: serata da incubo per Andrea Pirlo, rovinata da una distrrazione e da una sciocchezza. La prima ha portato al gol di Vlahovic, con un tocco delizioso. La seconda ha prodotto il rosso di Cuadrado, per un’entrata tanto inutile quanto pericolosa.

Un doppio problema che Pirlo non aveva messo in preventivo e che l’ha costretto a cambiare tutto, ma in realtà non è successo nulla, chè in inferiorità numerica la Juve ha combinato nulla. Solo Chiesa e Cristiano Ronaldo hanno provato a infastidire Dragowski. Ma sull’altro fronte con una partota perfetta (Caceres e Vlahovic monumentali), la Fiorentina ha sbancato Torino.

Juventus-Fiorentina 0-3: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 3′ Vlahovic, 75′ aut. Alex Sandro, 81′ Caceres

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 4, De Ligt 5.5 (87′ Frabotta sv), Bonucci 5, Alex Sandro 5; McKennie 6 (73′ Kulusevski sv), Bentancur 5.5, Ramsey sv (20′ Danilo 5.5), Chiesa 6.5; Morata 5.5 (46′ Bernardeschi 5.5), Ronaldo 6.5. All. Pirlo 5.5

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 6.5, Caceres 7.5; Igor 6, Borja Valero 6.5, Amrabat 6, Castrovilli 6.5, Biraghi 7 (82′ Venuti sv); Ribery 7 (82′ Bonaventura sv), Vlahovic 7.5 (75′ Kouame). All. Prandelli 7.5

NOTE: espulso Cuadrado (J), ammoniti Biraghi (F), Ribery (F), Borja Valero (F), Pezzella (F)

