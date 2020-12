Iliad, super offerta con chiamate illimitate e 70 gb in 5G: il costo

Regalo di Natale da parte dell’Iliad che dà vita ad una delle offerte internet 5G e voce più economiche di sempre: i dettagli della proposta

L’Iliad, fin da quanto è arrivata in Italia, si è mostrata super competitiva ed in grado di abbattere competitors più importanti come Tim, Vodafone e Wind. Non solo offerte economiche, ma anche servizi molto efficienti hanno premiato la compagnia francese delle telecomunicazioni.

A tal proposito, l’ultima offerta di Iliad con rete 5G sembra non avere rivali. Si tratta infatti di una delle più economiche di sempre. Si chiama Flash ed a 9,99 euro al mese, offre 70 GB di traffico in 5G e senza limiti di velocità. In più anche chiamate nazionali ed sms illimitati, inclusi anche 60 minuti di chiamate verso destinazioni internazionali.

Iliad, come attivare Flash 70

La compagnia inoltre garantisce zero costi nascosti e si impegna a non rimodulare l’offerta con il passare del tempo. L’offerta però sarà attivabile solo fino al 21 gennaio del 2021. Non ci sono vincoli di provenienza: ciò significa che si può anche essere già clienti Iliad per attivarla. Basterà andare sul sito www.iliad.it o rivolgersi in uno store ufficiale o anche in uno degli oltre 1.300 Simbox nei Corner e in GDO.