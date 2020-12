GF Vip, furiosa lite in cucina tra 2 concorrenti: “E’ una psicopatica” – VIDEO

GF Vip, furiosa lite in cucina tra due concorrenti come mostra un Video che sta circolando proprio in questi minuti.

Attimi di tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove in queste ore due concorrenti si sono rese protagoniste di una furiosa lite. I personaggi in questione sono Stefania Orlando e Samantha de Grenet, che sin dalle prime battute avevano dimostrato di non avere un rapporto idilliaco. Le due donne hanno iniziato a battibeccare a causa dell’utilizzo dello scolapiatti e di varie altre questione relative alla pulizia della casa. Altri concorrenti hanno provato a calmare le acque, ma Stefania e Samantha non se le sono mandate a dire, anzi.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni GF Vip, due concorrenti hanno fatto l’amore: questa sera il confronto

GF Vip, scintille fra Stefania Orlando e Samantha de Grenet: il Video

Terminata la discussione, la De Grenet è andata in giardino per sfogarsi con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia: “Se lei sta giocando io non sto giocando, perché io ho mio figlio che mi guarda da casa. Essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene“. Si preannunciando, dunque, giorni complicati all’interno della casa a causa del rapporto burrascoso tra due donne con un carattere forte come la Orlando e la De Grenet.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta lo rifà dopo 1 mese con un personaggio del calcio – FOTO

Ecco il Video che sta circolando in questi minuti sul web e che mostra le scintille tra le due concorrenti in cucina: