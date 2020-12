La Francia piange Claude Brasseur: addio allo storico attore

Addio a Claude Brasseur: lo storico attore francese è morto quest’oggi come annunciato dal suo manager. Recitò anche in diverse pellicole italiano ed è ricordato per l’amore per i motori.

Lutto terribile in Francia: si è spento Claude Brasseur, storico attore transalpino che ha segnato la storia del cinema gallico per 60 anni con la recitazione in oltre 110 film. L’artista è morto all’età di 84 anni per alcune patologie pregresse. “E’ scomparso nella pace e nella serenità circondato dalla sua famiglia”, ha annunciato l’agente all’agenzia France Presse. Tuttavia – ha specificato l’agente – l’uomo non è deceduto per coronavirus come qualcuno aveva sospettato.

Leggi anche —-> Coronavirus, Usa: congresso approva piano di aiuti da 900 miliardi

Claude Brasseur è morto

Brasseur sarà sepolto a Parigi al cimitedo Pere-Lachais, accanto alla salma del padre Pierre Brasseur. Nato il 15 giugno del 1936 a Neuilly-sur-Seine da entrambi genitori attori, ottiene il primo grande riconoscimento con il premio ‘Cesar’ per il miglior ruolo non protagonista nella commedia intitolata ‘Certi piccolissimi peccati’.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid, negli Stati Uniti superati i 18 milioni di casi: oltre 319mila morti

Il grande salto tuttavia giungerà tre anni più tardi dove riotterà il riconoscimento ma questa volta come miglior attore per il ruolo in ‘Guerra tra polizie’. Vanta diverse esperienze anche nel nostro territorio nazionale. In Italia, infatti, ha preso parte a varie pellicole: ‘Gli eroi’ del 1973, ‘Aragosta a colazione’ del 1979 e ‘Quando la coppia scoppia’ del 1981.

E’ noto inoltre anche per una forte passione per i motori. Tanto che, parallelamente alla carriera, si dedicò anche alle corse automobilistiche affiancando Jacky Ickx come co-pilota nel Rally Dakar del 1983. Il tandem, alla guida della loro Mercedes 280G, vinse quella manifestazione.