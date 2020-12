Diletta Leotta si prepara e alle sue spalle sbuca proprio lui come mostra la Storia appena pubblicata dalla bellissima conduttrice.

Diletta Leotta è, senza ombra di dubbio, tra le donne più amate della televisione italiana e continua a riscuotere un successo senza precedenti sui principali social network. La bellissima conduttrice di DAZN ha da poco abbattuto il muro dei 7 milioni di follower su Instagram, ma si appresta a raggiungere altri incredibili traguardi grazie al suo fascino senza eguali. Un fascino che, per l’ennesima volta, emerge dall’ultima storia pubblicata su Instagram dalla bellissima catanese.

Diletta Leotta si prepara e alle sue spalle sbuca proprio lui! – VIDEO

Nella Storia in questione, si vede la straordinaria siciliana indossare un abito che mette in evidenza le sue curve mozzafiato e un corpo da sballo. Alle sue spalle, improvvisamente, appare Rodolfo Zerbi, in arte Rudy, famosissimo critico musicale, conduttore radiofonico e anche produttore discografico.

Ecco il Video che sta circolando proprio in questi minuti su Instagram e sul web e che immortala questo siparietto esilarante tra la Leotta e gli altri: