Diletta Leotta conquista sempre più fan, e tra questi è da annoverare una star della musica italiana, se non internazionale.

Diletta Leotta ama lo sport. Dicevano i latini “mens sana in corpore sano” E la conduttrice di DAZN sembra aver preso alla lettera questo detto. Sempre sorridente e in formissima, la nativa di Catania condivide i suoi allenamenti e momenti della giornata con i suoi followers. Al momento sono tantissimi a seguirla, numeri da capogiro: 7,2 milioni. E tra questo seguito spiccano anche volti che hanno fatto la storia della musica italiana.

Diletta Leotta conquista una leggenda della musica: accade in diretta – FOTO

Beppe Vessicchio commenta per primo l’ultimo post di Diletta affermando: “Sempre in forma”. L’espressione utilizzata dal maestro d’orchestra più conosciuto e più apprezzato in Italia e non solo, ha destabilizzato i fan che hanno pensato a una sorta di avances nei confronti della speaker radiofonica di Radio 105.

Certo, i maliziosetti sono sempre dietro l’angolo, o meglio dietro la tastiera. Però, molto probabilmente il commento di Beppe Vessicchio è stato sincero e privo di qualsiasi secondo fine. Dunque le probabilità che il maestro abbia commentato per attirare l’attenzione di Diletta è da escludere.