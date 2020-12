Covid, negli Stati Uniti superati i 18 milioni di casi: oltre 319mila morti

Continua l’avanzata del Covid anche negli Stati Uniti che hanno superato i 18 milioni di casi da inizio pandemia: i morti sono più di 319 mila

Continua imperterrita l’avanzata del Covid-19 il tutto il mondo. Il paese più colpito, vista anche la sua ampiezza geografica, sono gli Stati Uniti che nelle ultime 24 ore hanno superato i 18 milioni di contagi da inizio epidemia. Questo è quanto emerso dai dati della Johns Hopkins University. Il numero totale dei decessi, invece, è 319.190. Supera i 10 milioni di casi, invece, l’India mentre la Turchia va oltre i 2 milioni.

Covid, il numero di contagi nel mondo

18.042.120 US

10.075.116 India

7.263.619 Brazil

2.878.382 Russia

2.535.716 France

2.079.678 United Kingdom

2.043.704 Turkey

1.964.054 Italy

1.819.249 Spain

1.547.138 Argentina

1.536.323 Germany

1.518.067 Colombia

1.325.915 Mexico

1.207.333 Poland

1.164.535 Iran

1.007.191 Ukraine

997.517 Peru

930.711 South Africa

711.540 Netherlands

671.778 Indonesia

635.414 Czechia

626.911 Belgium

593.783 Romania

587.993 Chile

585.345 Iraq

519.325 Canada

502.183 Bangladesh

461.505 Philippines

460.672 Pakistan

418.002 Morocco

413.991 Switzerland

380.095 Israel

376.220 Portugal

367.120 Sweden

361.178 Saudi Arabia

340.373 Austria

306.368 Hungary

303.747 Serbia

277.448 Jordan

254.514 Nepal

214.038 Panama

212.526 Georgia

206.329 Ecuador

203.593 Azerbaijan

201.978 Japan

195.728 Croatia

194.652 United Arab Emirates

192.579 Kazakhstan

192.472 Bulgaria

175.416 Belarus

161.052 Dominican Republic

159.893 Costa Rica

159.286 Lebanon

154.602 Armenia

152.555 Slovakia

150.385 Bolivia

148.209 Kuwait

142.159 Qatar

138.204 Denmark

135.910 Moldova

132.867 Guatemala

131.597 Greece

127.931 Oman

126.273 Egypt

123.945 West Bank and Gaza

121.718 Tunisia

120.348 Ethiopia

117.190 Honduras

116.982 Burma

114.487 Lithuania

110.513 Venezuela

106.294 Slovenia

106.222 Bosnia and Herzegovina

100.612 Paraguay

95.659 Algeria

95.327 Malaysia

95.200 Libya

95.150 China

94.614 Kenya

90.450 Bahrain

80.267 Ireland

79.429 Kyrgyzstan

78.790 Nigeria

78.434 North Macedonia

76.180 Uzbekistan

58.461 Singapore

53.954 Ghana

53.425 Albania

51.460 Korea, South

50.013 Afghanistan

49.169 Kosovo

44.582 Luxembourg

44.336 Norway

44.284 Montenegro

43.772 El Salvador

37.631 Sri Lanka

33.414 Finland

31.384 Uganda

31.335 Latvia

28.219 Australia

25.849 Cameroon

23.316 Sudan

22.083 Estonia

21.932 Cote d’Ivoire

19.299 Namibia

18.768 Zambia

18.004 Cyprus

17.879 Senegal

17.695 Mozambique

17.633 Madagascar

16.686 Angola

15.669 Congo (Kinshasa)

13.622 Botswana

13.578 Guinea

13.501 Maldives

13.477 Uruguay

12.998 Tajikistan

12.567 Mauritania

12.422 Zimbabwe

12.289 Jamaica

11.802 Malta

11.600 Cabo Verde

10.318 Syria

10.242 Cuba

10.145 Belize

9.763 Haiti

9.420 Gabon

7.765 Bahamas

7.602 Andorra

7.562 Eswatini

7.402 Rwanda

7.012 Trinidad and Tobago

6.232 Mali

6.202 Malawi

6.200 Congo (Brazzaville)

6.171 Guyana

5.938 Nicaragua

5.783 Djibouti

5.716 Thailand

5.656 Iceland

5.583 Suriname

5.301 Burkina Faso

5.231 Equatorial Guinea

4.936 Central African Republic

4.690 Somalia

3.786 Gambia

3.436 Togo

3.234 South Sudan

3.167 Benin

2.724 Niger

2.546 Lesotho

2.509 Sierra Leone

2.447 Guinea-Bissau

2.135 San Marino

2.121 New Zealand

2.087 Yemen

1.902 Chad

1.784 Liechtenstein

1.779 Liberia

1.414 Vietnam

1.012 Sao Tome and Principe

1.006 Mongolia

807 Eritrea

766 Taiwan*

762 Burundi

761 Papua New Guinea

742 Monaco

712 Diamond Princess

666 Comoros

524 Mauritius

509 Tanzania

479 Bhutan

363 Cambodia

321 Barbados

287 Saint Lucia

205 Seychelles

153 Antigua and Barbuda

152 Brunei

104 Saint Vincent and the Grenadines

103 Grenada

88 Dominica

46 Fiji

41 Laos

31 Timor-Leste

30 Saint Kitts and Nevis

27 Holy See

17 Solomon Islands

9 MS Zaandam

4 Marshall Islands

2 Samoa

1 Vanuatu.

