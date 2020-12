Coronavirus, Usa: congresso approva piano di aiuti da 900 miliardi

Coronavirus, gli Usa approvano un piano di aiuti economici da novecento miliardi per aiutare le famiglie in questo difficile momento storico.

Un piano da novecento miliardi in favore di famiglie e imprese per aiutarle in questo difficile momento storico, con una pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, costringendo tantissime nazioni a varare dei lockdown nazionali. Il piano di aiuti economici è stato approvato dal Congresso degli Stati Uniti e adesso non resta che attendere la ratifica da parte del Presidente Usa in carica Donald Trump.

Intanto invece il suo successore Joe Biden, uscito vincitore dalle elezioni presidenziali del 3 Novembre ha deciso di iniettarsi in diretta televisiva il vaccino contro il coronavirus prodotto da Pfizer e BioNTech. L’evento si è svolta nel pomeriggio con il neo eletto Presidente Usa che alla fine ci ha tenuto a rassicurare la popolazione affermando che il vaccino è sicuro. La somministrazione si è svolta al Christiana Hospital di Newark, e tutto il personale sanitario è stato ringraziato personalmente da Biden: “Dobbiamo moltissimo a queste persone. Penso anche che valga la pena dire che questa è una grande speranza. Lo sto facendo per dimostrare che tutte le persone dovrebbero vaccinarsi appena sarà possibile. Non ci sono rischi e non è il caso di preoccuparsi”. Biden ha poi spiegato che con un po’ di pazienza, nei prossimi mesi il vaccino verrà reso disponibile per una fascia sempre più ampia della popolazione.

Fino a quel momento, l’ormai prossimo Presidente Usa ha invitato gli americani ad ascoltare sempre con la massima attenzione le indicazione che provengono da operatori sanitari e mondo scientifico, rispettando le norme di sicurezza per il contenimento del virus.