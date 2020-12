Il Milan pensa in ottica futura. Abbandonate le piste Llorente e Giroud per far spazio al giovane attaccante che per caratteristiche si avvicina a Zlatan Ibrahimovic.

Gianluca Scamacca non rappresenta più un’incognita. Il prodotto del vivaio giallorosso, romano di nascita, dopo essersi messo in mostra nella Primavera della Roma ha spiccato il volo verso altri lidi. Prima in Olanda al PSV Eindhoven e poi è tornato in Italia al Sassuolo nel 2017. Da allora ha girato in prestito in vari club: dalla Cremonese al Genoa.

La scorsa stagione si è messo in luce con la maglia dell’Ascoli, mentre quest’anno si è confermato un attaccante di talento che può diventare il faro di moltissimi top club europei. I suoi 195 cm lo rendono pericoloso nel gioco aereo, difficile da anticipare, e inoltre ha una buona tecnica e dei buoni piedi. Il Milan vuole anticipare la folta concorrenza e aggiudicarsi già a gennaio il classe 1999.

Calciomercato Milan, sprint per il vice Ibra: colpo da 25 milioni

La scorsa stagione la valutazione di Gianluca Scamacca si aggirava attorno alla somma di 17 milioni di euro. Le prestazioni con l’Ascoli e il Genoa hanno fatto crescere il suo valore e così il Sassuolo, proprietario del suo cartellino, ha fatto sapere alle pretendenti di non accettare offerte inferiori a 25 milioni di euro.

Milan e Roma tra tutte vorrebbero acquistare Scamacca, ma i primi sono favoriti sui secondi. Gianluca è sì romano romanista, ma il fascino dei colori rossoneri e la possibilità di giocare al fianco del suo mito calcistico, Zlatan Ibrahimovic, faranno pendere l’ago della bilancia a favore dei meneghini.

Elliott è favorevole al suo acquisto perché incarna a pieno l’identikit tracciato dalla società: attaccante giovane e di prospettiva, e talentuoso. Paolo Maldini voleva acquistarlo a giugno, ma data la concorrenza e i pochi attaccanti pronti a liberarsi a gennaio, Scamacca potrebbe arrivare a Milanello già agli inizi del nuovo anno.