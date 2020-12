Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo: è vicinissimo al Liverpool

Calciomercato Milan, continua la ricerca del difensore centrale. Uno degli obiettivi pare essere sfumato, col giocatore diretto verso Liverpool

Il calciomercato è ormai alle porte, e i vari club italiani ed esteri stanno preparando le strategie da attuare nel mese di gennaio. Anche il Milan interverrà per puntellare la rosa a disposizione di Pioli, che sta comunque disputando una stagione ben oltre le più rosee aspettative. In attesa dei rientri di Ibrahimovic, Kjaer e Bennacer – tra gli altri – è caccia al difensore centrale da regalare al tecnico parmigiano.

I nomi sono ormai noti: Kabak, Lovato e Simakan su tutti. Per l’ultimo di questi, è già stata trovata una bozza di intesa per il contratto da 5 anni: restano da limare i dettagli con il club di Ligue 1. Situazione diversa per Lovato, centrale talentoso dell’Hellas Verona ma che al momento pare essere lontano. Parlando invece di Kabak, c’è un’importante novità.

Calciomercato Milan, Kabak in direzione Liverpool: scambio con Origi

Kabak è sempre più vicino al Liverpool: è questo quanto rivelato da Sky.de, secondo cui i Reds sarebbero pronti ad affondare il colpo per portare il talentoso difensore turco in Premier League. Si parla addirittura di un possibile maxi scambio, con Divock Origi pronto a trasferirsi allo Schalke 04. Probabile obiettivo sfumato per il Milan quindi, stando anche a quanto riferito dal Daily Telegraph.

Maldini e Massara saranno ora costretti a guardarsi altrove e a trovare un accordo per altri profili in difesa. Al momento, l’indiziato numero uno a vestire la maglia rossonera a gennaio è Simakan. Il Milan offre 15 milioni, il suo club di appartenenza ne vuole 18.