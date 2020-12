La Juventus è sempre a caccia di rinforzi per puntare alla vetta non solo in Italia, ma anche in Europa. Paratici ci prova per un talento biancoceleste.

Paulo Dybala non rinnova e non gioca, anzi, quando scende in campo è più un intralcio per i suoi compagni di squadra. Del fantasista cristallino delle stagioni passate nemmeno l’ombra e l’unica soluzione ad oggi sembra essere la cessione già a gennaio.

Certo, la Juventus avrebbe preferito continuare a puntare su di lui, ma le richieste fatte dal numero 10 per il rinnovo sono parse esagerate ai vertici bianconeri. Così Fabio Paratici proverà a inserirlo in qualche trattativa o provare a ricavare dalla sua cessione almeno 55 milioni di euro. Somma che poi verrà reinvestita sul mercato.

Calciomercato Juventus, Paratici pesca in casa Lazio: Lotito fa il prezzo

Non è facile trovare il sostituto di Paulo Dybala, ma dato che la coppia titolare è formata da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata (Moraldo), l’intenzione dei bianconeri è virare su un giovane attaccante che possa far rifiatare uno dei due.

I nomi che spuntano sul taccuino di Paratici sono veramente tanti, ma tra questi c’è una sorpresa: Joaquin Correa. L’attaccante della Lazio può fare sia la seconda punta che il numero 9 e perciò, data la sua duttilità piace molto alla Juventus.

Lotito però non fa sconti e per l’argentino chiede almeno 30-35 milioni di euro. Non si tratta di un colpo low-cost, ma attraverso il tesoretto ricavato dalla cessione di Paulo Dybala la trattativa potrebbe concludersi già nelle prime settimane di gennaio.