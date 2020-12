Calciomercato Juventus, in dirittura d’arrivo il colpo Milik: le cifre dell’affare con il Napoli dovrebbero aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro

La trattativa tra Arkadiusz Milik e la Juventus è arrivata alle battute conclusive. Il centravanti polacco era promesso sposto della “Vecchia Signora” già ai tempi di Sarri. Poi il cambio in panchina con l’approdo di Andrea Pirlo, aveva congelato la questione. L’acquisto di Morata aveva lasciato il Napoli con il problema irrisolto, con tanto di accordo sfumato anche con la Roma. Un fuori rosa di lusso, considerando anche il peso dell’ingaggio. Troppo per De Laurentiis che ha deciso di ammorbidirsi riguardo la valutazione del cartellino. Non più i 18 milioni richiesti fino a pochi giorni fa, ma circa una decina. Una cifra comunque importante vista la scadenza del prossimo giugno.

Andrea Pirlo potrà contare su un’altra punta da affiancare in rosa ad Alvaro Morata. Le difficoltà fisiche di Paulo Dybala e il mancato accordo sul prolungamento di contratto, stanno portando la Juventus a cautelarsi. Dopo l’infornata di esterni arrivati la scorsa estate (Kulusevki e Chiesa), adesso la priorità è avere un altro centravanti da alternare con lo spagnolo. Milik ha sempre voluto approdare a Torino, rifiutando sin qui diverse offerte arrivate al Napoli anche dall’estero. Il polacco deve giocare da gennaio per non perdere la convocazione ai prossimi Europei. I dieci milioni messi sul piatto da Agnelli sono sufficienti ad accontentare Aurelio De Laurentiis, ponendo così fine ad una telenovela che dura da un anno. Soldi che i partenopei investiranno in altri ruoli e che consentiranno di completare il pacchetto a disposizione di Gattuso.

Se non ci saranno intoppi con le visite mediche (cosa avvenuta in estate con la Roma), l’attaccante dovrebbe ufficializzare il suo arrivo già all’inizio di gennaio, mettendosi subito a disposizione del nuovo mister.