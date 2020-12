Romelu Lukaku è il giocatore più utilizzato da mister Conte. L’Inter ha bisogno di un suo vice che potrebbe arrivare grazie a Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan da quando ha lasciato la Roma ha giocato poco. Nella sua prima stagione all’Inter è stato una comparsa e così, la stagione successiva i nerazzurri hanno deciso di girarlo in prestito al Cagliari. Tornato nella sua ex squadra il ninja è rinato, ma una volta terminato il prestito non è riuscito a conquistare Antonio Conte.

Il belga rappresenta un esubero e Beppe Marotta vorrebbe cederlo e utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a colui che farà le veci di Big Rom. Dunque l’intenzione è di scambiarlo per un attaccante.

Calciomercato Inter, il vice Lukaku lo porta Nainggolan: di chi si tratta

Radja Nainggolan se dovesse lasciare Milano, lo farebbe solo per tornare a Cagliari. Da qui dunque la decisione di Beppe Marotta di provare a imbastire una trattativa con i rossoblù.

Piero Ausilio prima della sfida con lo Spezia aveva affermato: “Abbiamo parlato con Radja e vogliamo accontentarlo, ma non regaleremo niente a nessuno”. Regali no, ma scambi sì. In Sardegna, in quel di Cagliari gioca un attaccante che per caratteristiche tecniche piace molto ad Antonio Conte e uno scambio di cartellini alla pari potrebbe prendere vita.

Stando a quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.com, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Leonardo Pavoletti che ha recuperato a pieno dall’infortunio al ginocchio che lo ha a lungo tenuto fuori. Un trasferimento nella milano nerazzurra sembra attirare l’attaccante del Cagliari che potrebbe spingere insieme a Nainggolan per uno scambio già a gennaio.