Calciomercato Inter, sfida all’Atalanta per un giovane e forte attaccante sudamericano, che la Dea ha messo nel mirino nelle ultime settimane.

Il calciomercato invernale è ancora lontano, certamente, ma possiamo già iniziare a vedere le prime e interessanti dinamiche che si stanno delineando. E potrebbero esserci dei giocatori molto importanti che si muoveranno in questa sessione, dato che ci sono tutti i presupposti per un effetto domino importante. Infatti un calciatore di primissimo livello in Serie A, forse il miglior trequartista del campionato, sta per cambiare squadra. Il Papu ha litigato con il tecnico Gasperini e ormami si può parlare di una frattura assoluta tra il capitano dell’Atalanta e la squadra. Il calciatore ha già le valigie in mano, resta da comprendere dove andrà e che tipo di scelta farà per la sua carriera. Certamente ha dimostrato di avere ancora tutte le carte in regola per poter fare la differenza.

Calciomercato Inter, sfida all’Atalanta per un attaccante argentino

L’Atalanta sta già pensando al sostituto del Papu e pare che abbia messo gli occhi su un suo connazionale, che però gioca in Spagna. Parliamo di Angel Correa, rapida seconda punta dell’Atletico Madrid. Sul giocatore però, riporta AS, ci sarebbe anche l’Inter di Zhang, che vuole arricchire l’attacco con un profilo del genere.

I problemi fisici di Alexis Sanchez di certo non fanno dormire sonni sereni alla società nerazzurra, che potrebbe ora fare la guerra ad un’altra società nerazzurra, ovvero l’Atalanta.