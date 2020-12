Un programma che Barbara d’Urso avrebbe dovuto condurre il prossimo anno, potrebbe saltare a causa della pandemia. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Resterà sicuramente un’edizione memorabile quella del Grande Fratello Vip in onda su Mediaset, considerato in primo luogo che erano da anni che non si registravano ascolti così alti. E adesso, sulla scia di questo successo, si attendono importanti novità per il palinsesto del 2021. Alcune settimane fa Barbara d’Urso aveva annunciato che avrebbe condotto la nuova edizione del Grande Fratello Nip, programmata per la primavera. Ma adesso il sito Dagospia riporta che al momento, i vertici di Mediaset sono ancora indecisi sulla sorte di questo programma, che era già saltato lo scorso anno a causa della pandemia.

Gf Nip cancellato? nessun comunicato ufficiale da parte di Mediaset

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, non esistono notizie ufficiali in merito al futuro del reality. Di sicuro non sarebbe una notizia che farebbe fare i salti di gioia alla d’Urso che per la seconda volta si troverebbe a dover annullare un appuntamento così importante. Ma non solo, sempre Dagospia riferisce che c’è ancora molta incertezza anche sull’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, che potrebbe non essere rinnovato quest’anno. Insomma, forse mai come quest’anno, il palinsesto di Mediaset è stato così incerto.

E non resta che attendere i comunicati ufficiali dell’azienda per capire che tipo di televisione ci aspetta il prossimo anno.