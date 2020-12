Una lista spiacevole degli animali in via d’estinzione, ne contiene molti a cui siamo più affezionati di altri: ecco quali sono

Che triste destino quello degli animali in via d’estinzione, spesso, a causa dell’uomo. Nonostante la WWF ed altre associazioni si battano per i diritti di ogni animale presente sulla Terra, non basta. Secondo indagini condotte dalle stesse associazioni c’è il rischio che la lista si allunghi di anno in anno, senza esclusione di alcun’animale.

Purtroppo è una realtà a cui abituarsi oppure si può cambiare il mondo. In che modo? Innanzitutto avendo rispetto degli animali, cultura poco presente in determinati Paesi orientali. È soprattutto lì che organizzazioni come Sea Shepard, WWF e molte altre si battono. Tuttavia, quest’anno la lista si è allungata, ecco quali sono gli animali in via d’estinzione nel 2020.

Animali in via d’estinzione: la lista aggiornata al 2020

1 – ORSO POLARE

Sì, il principe dei ghiacci potrebbe estinguersi. Il più grande carnivoro terrestre sta subendo forti minacce dallo scioglimento della calotta polare artica, causato a sua volta dal riscaldamento globale. Attualmente si stimano dalle 20.000 alle 30.000 specie ancora in vita, ma presto il mammifero potrebbe non apparire più.

2 – PANDA GIGANTE

Simbolo rappresentativo del WWF perché costantemente sotto minaccia, il panda gigante è inserito nella lista degli animali in via d’estinzione. La loro minaccia più grande è la deforestazione: la loro pietanza preferita è il bambù.

3 – ELEFANTE ASIATICO

Il mammifero più grande al mondo rischia di estinguersi. Purtroppo le sue zanne fanno gola a molti mercati – illegali e non – perché ricche d’avorio. Essendo soltanto gli elefanti maschi in possesso di questo tipo di zanne, il rapporto con le elefanti femmine è di uno a cento: questo è un problema per la prole.

4 – TIGRE DEL BENGALA

Un animale affascinante, con tantissimi nemici, tuttavia non sono la loro principale minaccia. Purtroppo sulla tigre del Bengala ci sono tantissime credenze popolari in merito agli effetti curativi della loro pelle che portano all’uccisione molto frequente della specie.