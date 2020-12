Nicolò Zaniolo ha una nuova fiamma. La storia con la sua storica fidanzata, Sara Scaperrotta è ormai archiviata. Nel suo cuore ha fatto breccia l’ex di Marco Borriello.

Nicolò Zaniolo è ancora fuori dal rettangolo verde a causa di un infortunio al crociato anteriore riportato ad Amsterdam mentre vestiva la maglia della Nazionale. L’infortunio non gli permette di giocare, ma forse gli ha permesso di fare alcune valutazioni sentimentali.

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, il numero 22 della Roma ha detto definitivamente addio alla sua ormai ex fidanzata storica Sara Scaperrotta per legarsi sentimentalmente alla ex di Marco Borriello.

Zaniolo, la nuova fidanzata è l’ex di Borriello: di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

La nuova fiamma di Zaniolo è Madalina Ghenea. Nel cuore del fantasista giallorosso ora c’è la 33enne rumena, mamma di una bimba di 4 anni. In passato Madalina è finita sulle prime pagine delle riviste di gossip per essere stata compagna di un altro calciatore Marco Borriello.

“Se so cos’è l’amore è grazie a te”, questa l’ultima dedica, che forse sapeva di addio, fatta da Zaniolo alla sua ex fidanzata Sara. Oggi sicuramente il suo cuore è completamente invaghito della bellissima modella rumena. Entrambi hanno dato indizi del flirt sui social, con un disegno che li ritrae insieme e un cuore, a fare da sigillo a quella che è la nuova storia del talento della Roma.