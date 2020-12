WhatsApp, 5 veloci trucchi per farlo funzionare ancora meglio

Esistono alcuni trucchi che permettono a WhatsApp di funzionare ancora meglio. Ecco i pochi e semplici passi da seguire

Tra le app di messaggistica presenti sul mercato, la numero uno è sicuramente WhatsApp. Completamente gratuita e disponibile su tutti i principali sistemi operativi presenti sul mercato, permette di chattare, inviare note audio e contenuti multimediali senza limiti ad amici, parenti e colleghi. Uno dei tanti punti di forza del servizio di Zuckerberg sono le tantissime funzionalità diverse messe a disposizione dell’utenza.

Ce ne sono però alcune che a volte sono di troppo e rendono il funzionamento del software meno funzionale del previsto. Nello specifico, esistono alcuni trucchetti molto semplici e veloci che renderanno il vostro WhatsApp ancor più performante di quanto già non lo sia. Andiamo a vedere cosa bisogna fare.

WhatsApp, ecco 5 veloci e semplici trucchi

Se non siete soddisfatti di WhatsApp e volete renderlo ancor più veloce e funzionale, esistono 5 trucchi molto semplici e veloci che vi garantiranno un software ancor più performante. Innanzitutto, è buona cosa disattivare la conferma di lettura (le cosiddette spunte blu). Per fare ciò, basta andare nelle Impostazioni, poi selezionare Account ed infine Privacy. Qui troveremo la scritta “Conferme di lettura” che permette di disattivare il tutto.

Altra feature che può essere rimossa è il download automatico dei file multimediali, che spesso riempie la memoria di contenuti inutili. Per fare ciò, basta andare su Chat, Visibilità dei media e deselezionare la funzione. Se poi volete ripescare dei file dal cestino, vi basterà disinstallare e reinstallare WhatsApp sullo smartphone (ma prima è necessario effettuare il backup dei dati”.

Per memorizzare i contenuti importanti tra la mole dei messaggi che ricevete ogni giorno, c’è una funzione molto utile. Vi basta tenere premuto qualche secondo sul messaggio scelto e poi fare tap sull’icona a stella che spunta in testa alla chat. Per rileggere questo tipo di contenuti, basta poi cliccare sui tre puntini in alto a destra e selezionare messaggi importanti.

Infine, per tutelare la privacy si può rimuovere l’orario di accesso andando su Impostazioni, Account e Privacy. Da qui, si può selezionare Ultimo Accesso e quindi Nessuno.