Striscia la Notizia, Papu Gomez scaglia il Tapiro contro Staffelli

La tensione in casa Atalanta è altissima: a dimostrazione il gesto di Alejandro Gomez quando Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, gli ha consegnato il Tapiro d’Oro. I dettagli dell’accaduto

L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato il “suo” Tapiro d’Oro al calciatore dell’Atalanta, Alejandro Gomez. L’argentino è in rottura con il tecnico Gasperini che, nelle ultime 4 partite, lo ha lasciato una volta in panchina e in altre due non lo ha convocato.

Nel corso del servizio, il calciatore ha provato ad eludere il pressing di Staffelli, accelerando nel parcheggio adiacente al centro d’allenamento del club bergamasco.

Nuovamente raggiunto, ha dribblato le domande del giornalista fin quando quest’ultimo non gli ha lasciato il Tapiro d’Oro sull’automobile. Mentre la troupe stava andando via, anche grazie a Zapata e Gosens che li avevano allontanati, Gomez ha scagliato l’oggetto verso Staffelli.

Gomez lancia il Tapiro contro Staffelli: Striscia sdrammatizza

Per fortuna, commentano da Striscia, “l’argentino con le mani non ha la stessa mira che ha con i piedi e a farne le spese è stato solo il povero Tapiro, finito in mille pezzi”. Per vedere il servizio in onda, basterà seguire Striscia la Notizia sul canale 5 stasera, a partire dalle 20:35.

Gomez, addio all’Atalanta a gennaio: le destinazioni

Vista la situazione di Alejandro Gomez all’Atalanta, diversi club si sarebbero interessati al calciatore. Tra questi, in primis, Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri avrebbero già avviato i contatti, mentre i rossoneri vogliono capire prima cosa ne sarà di Calhanoglu. I bianconeri, invece, per ora restano solamente alla finestra. La proprietà orobica, però, vorrebbe provare a ricucire le ferite tra tecnico ed attaccante. Qualora non dovesse riuscirci, proverebbe a cederlo. Al momento non circolano notizie in merito all’eventuale cifra richiesta.