Ragazzo vince 300 gare consecutive online su FIFA 21, una serie di risultati positivi che sta facendo impallidire tutti.

FIFA 21 è certamente un grandissimo successo. Il videogioco creato dalla EA, infatti, continua a cavalcare l’onda di un successo strepitoso, con milioni e milioni di persone che ogni giorno accedono al titolo per sfidarsi. Dalla modalità carriera, in giocatore singolo, alla modalità FUT, in multiplayer, il simulatore calcistico canadese soddisfa proprio tutti. Proprio su FUT il giovane 14enne danese Anders Vejrgang ha appena fatto un record che difficilmente verrà battuto nei prossimi anni, dato che richiede una bravura e una concentrazione assolutamente fuori dal comune.

Giocando a FUT 21, il ragazzo ha creato una squadra piuttosto importante con cui sfida ogni giorno degli avversari online. Ebbene oggi è arrivato a 300 vittorie consecutive, senza pareggi o sconfitte. Un record assolutamente pazzesco, che sta facendo parlare e anche parecchie persone. Ecco la sua squadra:

Modulo: 4-2-3-1

Portiere: Nick Pope, Burnley – totale 82

Difensori centrali: Kyle Walker e Joao Cancelo, Manchester City – totale 86

Terzini: James Tavernier, Rangers Glasgow (destro) – totale 84; Adama Traoré, Wolverhampton (sinistro) – totale 84

Mediani: Ruud Gullit, Leggenda – totale 90; Patrick Vieira, Leggenda – totale 88

Centrocampista centrale: Ronaldo, Leggenda – totale 94

Esterni: Cristiano Ronaldo, Juventus (su FIFA 21 Piemonte Calcio; sinistro) – totale 93; Kylian Mbappé, PSG (destro) – totale 90

Attaccante: Neymar, PSG – totale 91