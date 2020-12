Meteo, lunedì tra piogge ed alta pressione: quanto durerà

Durante questo lunedì avremo una situazione variegata dal punto di vista meteo, con piogge ed alta pressione che si alterneranno sulla penisola.

La settimana natalizia parte nel segno dell’incertezza, con un meteo che si dividerà tra piogge ed alta pressione invernale. Sulla penisola, infatti, la giornata odierna ci presenterà un quadro variegato da settore a settore dove le precipitazioni si alterneranno al bel tempo, andando a creare una situazione complessa. Stando agli esperti meteorologi, sicuramente durante questo lunedì si dovranno aprire gli ombrelli sulla parte più occidentale del Nord Italia, e sull’estremo Sud del paese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Variante Covid, Speranza: “C’è rischio che arrivi in Italia”

Le piogge sparse, quindi, andranno a bagnare la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia occidentale, la Liguria e parte della Toscana. Mentre al Sud, invece, le precipitazioni colpiranno l’area ionica e l’est della Sicilia dove si potranno formare dei veri e propri temporali. Al mattino, la visibilità sarà ridotta dalla nebbia su Piemonte e Pianura Padana, foschie però che si dissolveranno durante il corso della giornata. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo lunedì.

Meteo, le piogge si alternano all’alta pressione: lunedì incerto

Nei giorni scorsi si era pensato ad un Natale ricco di sole e temperature sopra la media stagionale, ma non sarà così. Infatti l’alta pressione sulla penisola durerà poco, partirà da questo lunedì, per cocludersi mercoledì. Infatti sulla penisola è pronta a tornare una nuova circolazione polare, pronta a far scendere le temperature. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà oggi sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo banchi di nebbia, al mattino, che caratterizzeranno Piemonte e Pianura Padana. Sul resto delle regioni troveremo cieli parzialmente nuvolosi al mattino, mentre la sera arriveranno le prime piogge e precipitazioni sul NordOvest del paese. Inoltre, sempre in serata, avremo maggiori aperture sulla catena alpina. Le temperature resteranno stabili, con massime dai 8 ai 11 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus, Oms: “Scoperta variante del virus in Inghilterra”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo cieli nuvolosi su diverse regioni. Infatti la situazione risulterà instabile su Toscana, Umbria e le regioni Adriatiche. Infatti i cieli nuvolosi presenti al mattino, ben presto si trasformeranno in piogge, specialmente sulla Toscana. Sul Lazio, invece, la situazione sarà differente e troveremo maggiori schiarite. Le temperature restano stabili con massime che andranno dai 13 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo annuvolamenti irregolari su parte del settore. Infatti i cieli risulteranno coperti soprattutto sulla parte ionica della penisola, con piogge al mattino che potrebbero trascinarsi fino alla sera. Piogge e precipitazioni anche a Sud della Sicilia, mentre altrove troveremo maggiori schiarite. Le temperature resteranno stabili, con massime che andranno dai 13 ai 18 gradi.