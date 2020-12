Melissa Satta cambia vita: clamoroso annuncio – FOTO

Melissa Satta, colpo di scena: arriva un clamoroso annuncio da parte della show-girl milanese. Arriva una decisione fortissima per il 2021.

Melissa Satta si separa definitivamente da Kevin Prince Boateng: non si può parlare ovviamente di un fulmine a ciel sereno, ma l’annuncio è comunque roboante. La show-girl, già lontana da un po’ dall’ex marito, ha infatti annunciato un allontanamento definitivo tra le parti col capitolo definitivamente chiuso. Ci sarò un solo e unico punto in comune d’ora in avanti: Maddox, il figlio avuto dalla coppia nel 2014.

Melissa Satta e il clamoroso annuncio

La sexy milanese, anche per evitare continue indiscrezioni tra social varie riviste di gossip, è uscita allo scoperto con un netto messaggio via Instagram. Ecco quanto postato: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello….Maddox 💙 -Melissa”.

Cosa ha compromesso questa relazione? Secondo alcune fonti, i motivi sarebbero diversi. Oltre a una fiamma man mano affievolitasi tra le parti, a incidere sarebbe stata anche la distanza fisica. Lo scorso anno, infatti, Melissa non seguì il calciatore né in estate a Sassuolo e né a Barcellona per il trasferimento invernale. Decise piuttosto di restare a Milano anche per il bene e la serenità di suo figlio.

Dall’altra parte, durante la pausa tra i due, sembra che il 33enne si sia riavvicinato all’ex moglie Jenny. Così lo scorso Natale i due passarono le vacanze natalizie separate, con lui che volò a Dubai da un gruppo di amici dove c’era anche l’ex consorte.