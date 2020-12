Maradona, l’ultimo messaggio WhatsApp prima della morte: pelle d’oca

Spunta l’ultimo messaggio di Maradona su WhatsApp prima di morire. La chat del Pibe de Oro è da pelle d’occa: ecco cosa ha scritto.

Durante l’ultimo reportage sugli ultimi giorni di vita di Diego Armando Maradona è spuntato anche un dettaglio direttamente dal suo smartphone. Infatti, il quotidiano La Repubblica ha ricostruito gli ultimo momenti di vita del Pibe de Oro, scoprendo anche l’ultimo messaggio inviato su WhatsApp. A peggiorare la depressione di Maradona sarebbe stato l’ultima operazione alla testa.

Come riportano i suoi cari non mancavano i segnali sulla grave condizione di Maradona. Infatti come hanno dichiarato i cari: “Diego Maradona stava morendo, lo stavano perdendo, forse si era abbandonato e non lottava più. Non rispondeva ai messaggi, non era raggiungibile“. Andiamo quindi a vedere qual è il messaggio spuntato sul telefono del Diez prima di morire nella sua abitazioni di Tigre, quartiere di Buenos Aires.

Maradona, l’ultimo messaggio su WhatsApp: contattato il fidanzato dell’ex

Pochi giorni dopo la sua morte era spuntato un dettaglio importante sulla vita di Diego Maradona. Il campione di calcio, infatti, possedeva un telefono normale, con al suo interno solamente una scheda telefonica ricaricabile, proprio come si danno ai ragazzini per controllare le spese. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni il suo telefono non veniva ricaricato nemmeno con regolarità. Ed alla fine, rassegnato al suo destino, Diego decise di non ricaricare nemmeno più la batteria del suo cellulare.

Quello che resta è solamente qualche ultimo vocale su WhatsApp, indirizzato all’attuale fidanzato dell’ex, Veronica Ojeda. Infatti all’uomo, Maradona si è raccomandato di prendersi cura della sua ex, ma soprattutto del figlio, il piccolo Dieguito Fernando. Nel messaggio Diego afferma: “Il mio Angelo, nessuno è come lui, sarà quello che mi toglierà l’ultimo capello bianco“. Un messaggio commovente, prima della solitudine totale e della perdita di speranza. Inoltre al fidanzato dell’ex, Maradona ha chiesto di mostrargli il figlio mentre dormiva, per poi rivelare all’uomo di voler acquistare un aereo.