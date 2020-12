Legge di Bilancio, tanti nuovi bonus con la manovra economica del 2021

La manovra economica della Legge di Bilancio 2021 prevede l’arrivo di tanti nuovi bonus e la conferma di altri: i dettagli

Domani la Legge di Bilancio approderà alla Camera e potrebbe ricevere l’ok da parte di Montecitorio prima di Natale, per poi passare al Senato ed essere approvata entro fine anno. La manovra economica, in vista del 2021, sembra essere molto promettente in termini di misure strutturali e bonus.

Tra le novità, troviamo il fondo tutela vista, al quale sono verranno destinati 5 milioni di euro fino al 2023. Grazie ad esso, famiglie con Isee inferiore a 10 mila euro potranno chiedere un voucher da 50 euro una tantum per acquistare occhiali o lenti a contatto.

Per le famiglie con Isee pari o inferiore a 20mila euro, sarà prorogato il bonus tv da 50 euro per acquistare una televisione di ultima generazione. Pronto anche l’incentivo destinato all’acquisto di uno smartphone che verrà concesso in comodato d’uso, previo l’abbonamento ad internet ed a due organi di stampa.

LEGGI ANCHE—> Patrick Zaki alla madre: “Esausto e depresso, non ce la faccio più”

Legge di Bilancio: bonus per mobili e sanitari

Esteso fino al 2022, invece, il Superbonus destinato al miglioramento dell’efficienza energetica della propria abitazione. Il bonus mobili, grazie al quale è possibile detrarre la spesa d’acquisto del 50%, passerà a 16 mila euro totali. Nello stesso settore, troveremo anche il “bonus rubinetti” che permetterà di usufruire di un credito fino a 1000 euro da utilizzare entro il 2021 per sostituire servizi igienici, sanitari e rubinetti.

LEGGI ANCHE—> Variante Covid, Zaia: “Controlli a chi è stato in Gran Bretagna”

Arriva anche il credito d’imposta al 50% per chi acquista sistemi di filtraggio dell’acqua. Quest’ultimo, valido per privati ed imprese. L’anno prossimo arriverà anche il bonus per le bici cargo, quelle destinate al trasporto di oggetti pesanti, con un credito fino al 30% per un massimo di 2000 euro.