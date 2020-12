Giulia De Lellis, la denuncia in diretta: “Sono sconvolta”. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha raccontato di aver subito de furti che l’hanno turbata

Sulle orme di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati una delle coppie più conosciute della televisione italiana. I due si sono conosciuti negli studi di “Uomini e Donne”, il programma di Maria De Filippi, dopo il “tronista” fu conquistato dalla giovane di Pomezia. Fino al 2018 hanno fatto coppia fissa, poi dopo la partecipazione di Damante al GF Vip qualcosa è cambiato. Dopo un continuo tira e molla, con tanto di libro pubblicato dalla De Lellis “dedicato” alle scappatelle del compagno (“Le corna stanno bene su tutto”), la scorsa estate si sono definitivamente detti addio.

La bella influencer aveva avuto anche una storia nel frattempo con Andrea Iannone, ex proprio di Belen Rodriguez, finita dopo lo scoppio della pandemia.

Giulia De Lellis, denuncia i furti su Instagram: “Sono sconvolta”

Non tutto rosa e fiori però per la bella protagonista di “Uomini e Donne”. Poco fa infatti è stata vittima di un post molto polemico su Instagram, in cui ha voluto commentare in diretta quello che le è accaduto ultimamente. Dei furti subiti nelle ultime settimane, ad opera di corrieri non proprio onesti.

“Sono sconvolta – dice la influencer – quest’anno ci sono un sacco di corrieri ladri! Mi arrivano i pacchi vuoti” racconta ai numerosi followers che non smettono mai di seguirla.

“Le spedizioni stavolta sono un disastro, rubano un sacco di cose“, prosegue la De Lellis.

”Ma non perdiamo quello spirito di festività e gioia. Mi raccomando!“. Per lei il Natale è un momento speciale e non manca di mostrarlo ogni volta che può anche sui social network.