Elettra Lamborghini da censura, un twerk speciale per i fan – VIDEO

Elettra Lamborghini manda in fibrillazione il popolo del web. La cantante regala un twerk particolare ai suoi fan.

Elettra Lamborghini ha pubblicato un video che è riuscito a entusiasmare l’intero pubblico maschile. La bellissima cantante bolognese, diventata famosa non solo per la sua voce, ma anche per il suo modo unico di twerkare, è entrata nel cuore di tutti gli italiani. Bella sì, ma anche simpatica e autoironica l’ereditiera che ha conquistato con i suoi brani il pubblico internazionale.

Elettra Lamborghini poche ore fa ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che non è passato sicuramente inosservato. La moglie di Afrojack ha deciso di fare un regalo per Natale ai suoi fan, che hanno apprezzato di buon grado come si evince dai tantissimi commenti.

L’ereditiera ha twerkato indossando un abitino leopardato bianco e nero ed ha invitato i suoi followers a taggare chi ha bisogno di un po’ di c**o, perché in questo 2020 insolito ne serve davvero tanto.