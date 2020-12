Diletta Leotta lo rifà dopo 1 mese con un personaggio del calcio – FOTO

Diletta Leotta sorprende tutti: è tornato a farlo a distanza di quasi un mese! Anche questa volta c’entra un personaggio del calcio…

Diletta Leotta torna attiva su Twitter dopo quasi un mese di assenza: che sorpresa ieri per gli amanti dei cinguettii. La giornalista siciliana, infatti, si è concessa un retweet col quale ha comunque smosso le acque fermissime del suo account. Era infatti dal 25 novembre scorso che non vi erano nuovi aggiornamenti dal profilo. Dal giorno della tragica scomparsa di Diego Armando Maradona.

I had a great afternoon in Piazza Garibaldi with @DilettaLeotta talking about @1913parmacalcio & our future. She was kind enough to do the interview in English. Next time, she said we do it in Italian. La prossima volta #ForzaParma 💛💙 pic.twitter.com/6g4CCK0soD — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) December 19, 2020

Diletta Leotta e il ritorno dopo un mese

Per l’occasione la conduttrice l’ha ricordato con uno scatto dello stadio San Paolo e il seguente messaggio: “La prima volta che sei entrato in questo stadio era già pieno. Eppure non c’era una partita. C’eri tu, tu soltanto, che palleggiavi per loro. Dovunque sei andato, la voce del San Paolo ha continuato a cantare per te Dovunque sei adesso, ti raggiungerà”.

Ed anche questa volta è stato proprio il mondo del calcio a riportarla su Twitter. La bionda, infatti, ha ‘condiviso’ un messaggio postato dal presidente del Parma lo scorso 19 novembre in occasione di un’intervista proprio con la collega siciliana. “Ho passato una bel pomeriggio in Piazza Garibaldi con Diletta Leotta per parlare del Parma Calcio e il nostro futuro. E’ stata così gentile da fare l’intervista in inglese. La prossima volta ha detto che la facciamo in italiano”.

Kyle J. Krause, neo patron del club emiliano, del resto è americano ed è arrivato da poco in Italia in questa nuova avventura. Ha acquistato il 70% delle quote del club per 65 milioni di euro: il restante 30% è rimasto invece nelle mani di vari imprenditori parmigiani che hanno contribuito alla scalata partita dal 2015 a oggi.