Diletta Leotta lo fa da sola e poi lo mostra: “Pazzesco” – VIDEO

Diletta Leotta lo fa da sola e poi lo mostra: “Pazzesco”. La splendida presentatrice di Dazn è alle prese con un “allenamento” davvero speciale

Siamo quasi arrivati a Natale e Diletta Leotta si è dedicata con largo anticipo allo shopping per le feste. Immortalata da diversi paparazzi nelle scorse settimane, per le vie di Milano, la bella presentatrice sembra non aver badato a spese per lei e i suoi cari. Quest’anno saranno vacanze diverse, da passare rigorosamente a casa solo con i parenti più stretti, come imposto dall’ultimo Decreto Legge. Ciò non toglie che questo periodo regalerà alla bella Diletta un modo per sorridere e riposarsi. Gli impegni “calcistici” la terranno occupata fino a mercoledì 23 dicembre con il super posticipo di San Siro tra Milan e Lazio, rigorosamente su Dazn. Anche su Radio 105 la “spremono” per bene, specie in questo periodo, ma come ormai sappiamo, il lavoro di certo non la spaventa. Una vera passione per lo sport e l’intrattenimento da vivere senza stress.

Diletta Leotta lo fa da sola e poi lo mostra: la mise d’allenamento è pazzesca

La passione di Diletta non si limita però solo al lavoro ma riguarda anche la cura del proprio corpo. La bellissima showgirl segue lo sport come professione ma adora anche praticarlo. I risultati sul suo fisico sono assolutamente visibili, con un Lato B scultoreo e delle belle gambe definite. Spesso sui social i post da lei pubblicati la ritraggono alle prese con delle sessioni di fitness o di sollevamento pesi. Tanta aerobica ed esercizi mirati come lo squat, per rassodare tutta la parte inferiore. Proprio su Instagram, poco fa, è arrivato un altro omaggio per i suoi moltissimi fan. Una mise da allenamento a dir poco da urlo, completamente nera e a due pezzi. Rigorosamente attillata e aderente alla forme esplosive, lascia poco spazio all’immaginazione. I commenti, come sempre, sono assolutamente esilaranti e apprezzati dalla diretta interessata.