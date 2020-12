Covid-19, il bollettino del 21 dicembre: 10.872 contagiati e 415 morti

Covid-19, il bollettino medico del 21 dicembre 2020. Di seguito i dati aggiornati su contagi, decessi e guarigioni

Il Dipartimento della Protezione Civile, pochi istanti fa, ha reso noto il bollettino di oggi 21 dicembre con la situazione aggiornata in merito ai contagi, morti e guarigioni delle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 10.872, un numero in crescita che però va rapportato al numero di tamponi fatti, ovvero 87.889. Il tasso di positività, a fronte di ciò, ora è al 12,4% (+1,4%). Sono stati 415 i morti, per un totale da inizio epidemia di 69.214. Sono stati 19.632 i guariti. Cala lievemente l’occupazione delle terapie intensive (-12) e dei ricoveri (-13).

Covid-19, il bollettino del 21 dicembre: la situazione regione per regione

La Lombardia vede sensibilmente calare il numero di incrementi di casi giornalieri che, da diverso tempo, non era sotto i 1000. L’aumento di 950 unità piazza la regione al di sotto di diverse altre: in particolare Veneto (+2583), Emilia-Romagna (1594) e Lazio (1205). Valle d’Aosta con soli 9 nuovi casi, ma bene anche Basilicata (+25), Umbria (41), Abruzzo (64) e Molise (98).

