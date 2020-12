Chiara Ferragni, le mani di Babbo Natale finiscono proprio lì – FOTO

Chiara Ferragni crea scandalo su Instagram: nel suo ultimo post si mostra con un Babbo Natale che le mette le mani dove non dovrebbe

Una foto di Chiara Ferragni su Instagram è stata ad un passo dal dare…scandalo. L’influencer ha infatti pubblicato un post con un Babbo Natale intento a posarle una mano sul decolleté, non fosse che è semplicemente suo marito Fedez. A vederlo non si direbbe, visto il trucco a dir poco sontuoso che gli hanno fatto. Lo scopo del travestimento non si sa qual è, ma non è escluso che il cantante possa dar vita ad un’opera benefica, come spesso accade, magari per rendere felici alcuni bambini.

Chiara Ferragni al primo posto nella classifica degli influencer italiani

Chiara Ferragni ancora prima, ed inarrivabile al momento, nella classifica dei top influencer italiani con 55 milioni di interazioni. Al secondo posto ci sono gli autogol con 16.3 milioni di interazioni e 6.8 milioni di visualizzazioni dei video. Al terzo troviamo il marito della Ferragni, Fedez, con 11 milioni di interazioni. Fuori dal podio, quindi quarta, Diletta Leotta. Al quinto, invece, Benedetta Rossi e le sue ricette. Seguono in ordine Sfera Ebbasta, Giulia De Lellis, Valentina Ferragni, Alice Campiello e Paola Turani che chiude la top ten.