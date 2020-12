Calciomercato Milan | Maldini e Massara a colloquio con l’agente dell’attaccante per portarlo in rossonero a gennaio: si riflette anche sul difensore centrale

Il Milan sta conducendo una stagione a dir poco favolosa, ma è evidente che per continuare così occorrono dei rinforzi nella finestra invernale di mercato. Le assenze di Ibrahimovic e Kjaer, infatti, risultano pesanti nonostante la squadra continui a confezionare buoni risultati. A tal proposito, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, l’occasione invernale potrebbe arrivare in attacco. In questi giorni il potente procuratore Fali Ramadani sarà a Casa Milan, ufficialmente per discutere del futuro di Rebic, ma si potrebbe imbastire anche un discorso per Jovic del Real Madrid. Quest’ultimo c’è la possibilità parta in prestito, con il Real Madrid che attualmente lo utilizza poco e niente.

Calciomercato Milan, Milenkovic a giugno: le alternative

Un altro assistito di Ramadani è Nikola Milenkovic, per il quale però è più plausibile attrezzare un discorso in vista della prossima stagione. Il calciatore serbo è uno dei centrali più promettenti d’Europa e la Fiorentina, per cederlo, avrebbe chiesto circa 35-40 milioni di euro. L’interesse è vivo da parte del Milan, ma la concorrenza di Atletico Madrid, PSG, Juventus ed Inter non rende facile il suo acquisto.

Diverse le alternative che il Milan avrebbe messo in conto per rinforzare seriamente il reparto difensivo: da Kabak a Simakan, passando per Ajer e Tomiyasu. Si tratta di trattative che non vanno oltre il costo di 25 milioni di euro.

Intanto, proprio per ciò che riguarda il reparto arretrato, l’argentino Musacchio potrebbe lasciare Milano per approdare al Genoa a gennaio. I rossoblu stanno facendo fatica in difesa e vorrebbero acquistare un centrale dall’esperienza internazionale per tappare la falla.

