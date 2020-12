Calciomercato Juventus, torna una stella: prestito con obbligo di riscatto

Calciomercato Juventus, i bianconeri cercheranno di far tornare in squadra una stella che gioca attualmente in Premier League.

La Juve sta puntando con decisione a un big della Premier League. Si tratta però di un’operazione davvero difficile da realizzare, considerato che stiamo per entrare in uno dei calciomercato più strani di sempre a causa della pandemia di coronavirus. E difatti sembra che la formula proposta per poter avere questo campione subito nel mercato di gennaio, sia quella del prestito con diritto di riscatto.

Andrea Agnelli però sembra non voler rinunciare alle ambizioni di portare grandi giocatori i squadra nonostante il difficilissimo momento storico. E così, un tentativo per acquistare questo fuoriclasse si farà. Di chi parliamo?

Calciomercato Juventus, il piano per acquistare un campione della Premier League

Di un giocatore che in realtà, è diventato grande con i bianconeri per essere poi rivenduto alla squadra che lo aveva lasciato andare via a zero alla cifra record di 100 milioni. Si tratta di Paul Pogba, giocatore del Manchester United, e titolare della nazionale francese che ha vinto il mondiale. Si, perché se da quando ha lasciato la Juventus, il suo percorso con il Manchester si è rivelato parecchio accidentato ( e la genesi di questa involuzione forse è l’amore mai nato con Mourinho), parliamo comunque di un campione vero, che difficilmente potrebbe temere la concorrenza dell’attuale centrocampo juventino. E come ha confermato il suo agente Mino Raiola di recente, il giocatore è intenzionato a lasciare Manchester.

E la strategia di Paratici, sembra al momento quella di convincere i Red Devils ad acconsentire a un prestito per la parte finale della stagione fissando un riscatto ragionevole.