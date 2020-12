Buffon bestemmia in campo mentre si sta giocando la gara col Parma ma non subisce nessuna squalifica, facendo infuriare i tifosi della Roma.

Il calcio è uno sport molto teso, soprattutto nella massima divisione dei professionisti, ovvero la Serie A. Infatti in questo campionato, dove anche il più piccolo errore ti porta a subire una punizione esemplare, con un gol o una punizione per l’avversario pericolosa. Ed ecco che un’intera gara finisce alle ortiche, con lo sforzo proprio e di tutti compagni buttato, sprecato, nel nulla. Per questo la tensione è in campo spesso si taglia col coltello, con tanti giocatori che fanno di tutto per portare a casa il risultato. E qualche volta scappano degli insulti, dei moti di rabbia, delle litigate. Tutto è ovviamente ben definito nel regolamento della FIFA, con punizioni severe. Tra queste c’è anche la sanzione per coloro che bestemmiano.

Buffon bestemmia ma niente squalifica, tifosi della Roma infuriati

Stando alle regole che vigono in Serie A, un giocatore che bestemmia e viene registrato deve subire un turno di squalifica per blasfemia in campo. Ed è quello che è successo nella penultima giornata di Serie A a Cristante, il mediano della Roma, che ha bestemmiato dopo aver subito gol. Beccandosi una giornata di squalifica. Durante l’ultima partita della Juventus, dopo un’azione del Parma molto pericolosa, il veterano Buffon si è rivolto ad un suo difensore bestemmiando.

L’audio è stato chiaro e ripreso dalle TV, ma l’italiano non ha subito nessuna squalifica. Un trattamento che sta facendo infuriare i tifosi giallorossi, che urlano allo scandalo sui social network.