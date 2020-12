Belen Rodriguez sorpresa a dormire: è solo in intimo bianco – FOTO

Belen Rodriguez sorpresa a dormire: è solo in intimo bianco. La showgirl argentina fa impazzire i fan con l’ultima foto su Instagram

Il Natale si avvicina e anche Belen Rodriguez ha deciso di regalarsi qualche giorno di meritato relax. La bellissima showgirl argentina si è recata con tutta la famiglia in Trentino, precisamente in Val di Sole, dove trascorrerà queste festività. Assieme a lei ci sono infatti anche sua sorella Cecilia insieme ad Ignazio, suo fratello Jeremias e la fidanzata Deborah. Immancabili inoltre i suoi genitori, la mamma Veronica e il papà Gustavo. Un quadretto perfetto per salutare questo sciagurato 2020 e iniziare al meglio il 2021. Nell’annus horribilis che si sta concludendo, Belen ha visto anche la fine della sua storia con Stefano De Martino, dopo il ricongiungimento dello scorso anno. A giugno è arrivato lo stop definitivo dovuto a quanto pare alla gelosia per le “scappatelle” del ballerino campano. Santiago per ora è con la mamma, ma potrebbe raggiungere il papà dopo Capodanno.

Belen Rodriguez sorpresa a dormire: l’intimo bianco esalta il Lato B

L’ultimo post su Instagram però a poco a che vedere con il Natale. Belen ha condiviso due foto che hanno mandato al settimo cielo i numerosissimi fan di Instagram. Se nella prima foto la si vede dormire sul cuscino senza maglietta, nel secondo c’è meno spazio per l’immaginazione. L’intimo bianco esalta il suo straordinario Lato B e attira come sempre i commenti più esilaranti dei followers. C’è chi la definisce “meravigliosa creatura“, chi ne esalta le forme clamorose e chi preferisce limitarsi a cuoricini e baci, via emoticon.

La modella argentina si è limitata ad accompagnare le immagini con una luna, a significare l’orario notturno. Tempo di dormire, e perchè no anche di sognare. E con queste chicche sognano in tanti.