Se siete alla ricerca degli ultimi regali di Natale su Amazon, avete tempo fino alle 23:59 di oggi lunedì 20 dicembre

Il Natale è ormai alle porte, e per i più ritardatari è corsa agli ultimi regali da fare ad amici e parenti. Come ormai da qualche anno accade, strumenti quasi imprescindibili sono diventati internet e i portali di e-commerce. In questo senso, il numero uno rimane senza ombra di dubbio Amazon.

Il sito ha messo a disposizione la spedizione super veloce per migliaia di prodotti, così da garantire la consegna prima del 24 dicembre. I giorni però passano, e si è ormai giunti alla dead-line per usufruire di questo servizio. Dopo le 23:59 di oggi lunedì 20 dicembre, infatti, il colosso di Jeff Bezos non potrà più consegnare gli ordini entro la vigilia di Natale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, 5 veloci trucchi per farlo funzionare ancora meglio

Amazon, per i regali di Natale c’è tempo fino a stasera

C’è tempo fino alle 23:59 di oggi lunedì 20 dicembre, dopodiché non sarà più possibile ordinare prodotti su Amazon e riceverli entro il 24 dicembre. La dead-line è scattata, e per coloro che sono ancora alla disperata ricerca degli ultimi regali di Natale saranno ore di fuoco. In questo senso, è il portale di e-commerce stesso a venire in aiuto con diverse pagine dedicate, che propongono tantissime idee molto interessanti sia per lui che per lei.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Leggere online, le tre migliori app che offrono il servizio gratis

Da elettrodomestici in sconto a vestiti vari, passando per film, serie tv o prodotti per la cucina: ce n’è per tutti i gusti. L’unica cosa da fare è metter mano al portafoglio e soprattutto sbrigarsi ad effettuare l’ordine, altrimenti la brutta figura di presentarsi senza nessun regalo sotto l’albero diventerà realtà.