Alex Zanardi, segnali di speranza: come procede la riabilitazione

Continua il processo di riabilitazione di Alex Zanardi. Stando ad alcune indiscrezioni, l’atleta sta mostrando grandi miglioramenti: cosa sta succedendo.

Ancora una volta Alex Zanardi non si arrende alle avversità della vita e continua a lottare per riprendersi dal terribile infortunio rimediato a bordo della sua handbike, dopo uno scontro frontale con un camion. Dopo mesi di silenzio, si torna a parlare sulle condiozoni del campione paraolimpico e stando alcune indiscrezioni i segnali sarebbero di assoluto miglioramento.

A riportare le notizie ci ha pensato il Corriere della Sera, che racconta di come l’atleta abbia recuperato udito e vista. Ma non solo, infatti Alex avrebbe iniziato a rispondere alle sollecitazioni della moglie Daniela, sempre al suo fianco durante questi mesi di riabilitazione. Dopo ben cinque interventi chirurgici. Zanardi avrebbe iniziato ad alzare il pollice alle domande della moglie. Andiamo quindi a vedere come migliora l’ex pilota di Formula 1.

Alex Zanardi, migliorano le condizioni dell’atleta: come procede la riabilitazione

In questi mesi Alex Zanardi si è sottoposto a ben cinque interventi alla testa e pian piano si sta riprendendo, mostrando ancora una volta quanto ci tiene alla sua vita. Inoltre i dottori, per precauzione hanno deciso di mantenere aperto il buco nella trachea, che potrebbe essere chiuso a breve. La strada è quindi ancora lunga, ma ci sono tutti i pretesti per permettere all’atleta di tornare al meglio.

Anche la moglie Daniela ha fatto auspicare il meglio, specie dopo che il marito ha iniziato a stringergli la mano su sua richiesta. Il prossimo passo in avanti potrebbe essere presentato dal riuscire a cacciare la lingua su richiesta. I cinque interventi, inoltre, hanno permesso alla scatola cranica di essere riparata e quindi il cervello è tornato a svolgere regolarmente le sue funzioni. Adesso così sarà un Natale sereno per la famiglia Zanardi, in attesa di un 2021 che si preannuncia ricco di buone notizie.